Roma, ancora in ballo il riscatto di Justin Kluivert con il Nizza: le ultime

Roma, quale futuro per Kluivert? Le ultime sul riscatto del Nizza

Justin Kluivert si era trasferito in Francia, pià precisamente a Nizza, con la formula del prestito con diritto di riscatto e obbligo in caso di qualificazione in Champions League dalla Roma lo scorso luglio.

Il club della Costa Azzurra, però, si è posiziato al sesto posto in Ligue 1, mancando l'accesso alla coppa europa più prestigiosa, complicando così il trasferimento definitivo dell'esterno olandese.

Al momento le condizioni proposte per il riscatto sono diverse rispetto a quelle che si aspettava la Roma.

Nei prossimi giorni si capirà di più sul futuro dell'ex Ajax ma al momento la situazione è in bilico.