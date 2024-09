Roma, ufficiale l'arrivo di Mario Hermoso

La Roma ha il suo difensore. Mario Hermoso è un nuovo giocatore del club giallorosso. L'ex Atletico Madrid (fino a poco fa svincolato), dunque, proseguirà la sua carriera in Italia.

Hermoso, i dettagli del contratto

Il difensore spagnolo ha firmato un contratto triennale (fino al 2027) a 3,5 milioni di euro all'anno + bonus. Operazione a cura di Dario Ristori della CAA base.

Come raccontato anche qualche giorno fa (30 agosto), i giallorossi avevano compiuto passi in avanti decisi per il difensore spagnolo. La Roma aveva completato il sorpasso sul Galatasaray. L'accordo tra le parti è stato raggiunto e la firma è arrivata.

Nel corso dell'ultima stagione, Mario Hermoso ha collezionato 45 presenze, 2 gol e 2 assit tra campionato e coppe.