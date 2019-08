Michy Batshuayi entra nella lista della spesa della Roma. I giallorossi pensano al belga di proprietà del Chelsea per l'attacco. Un'idea che potrebbe sparigliare le carte in quel domino di attaccanti che comprenderebbe anche Dzeko, Icardi e Higuain. Intanto la Roma pensa all'ex Valencia per il futuro del proprio attacco, anche a prescindere dalla possibile partenza del proprio numero 9 bosniaco.