Bologna, per Orsolini ci sono Fiorentina, Napoli e Fenerbahce

In scadenza di contratto a giugno 2024, il Bologna aspetta di definire il futuro di Riccardo Orsolini.

Bologna, su Orsolini ci sono Fiorentina, Napoli e Fenerbahce

L'esterno classe 1997 è reduce dalla sua miglior stagione con la maglia rossoblù, nella quale ha collezionato 11 gol e 4 assist in 32 presenze. L'ex Juventus e Ascoli ha attirato l'interesse concreto di diverse squadre, in Serie A e all'estero. Fiorentina e Napoli monitorano la situazione del 26enne, mentre in Turchia c'è l'interesse concreto del Fenerbahce.