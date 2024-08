Napoli, da Gilmour a Brescianini alle uscite di Cajuste e Gaetano: il punto sul mercato

Ci sono diverse novità in casa Napoli. In attesa delle uscite di Cajuste al Brentford e Gaetano al Parma, il club azzurro prepara l'affondo per Billy Gilmour - centrocampista scozzese - e per Marco Brescianini del Frosinone. E non solo.

Napoli-Neres: la situazione

Nella giornata di domani, mercoledì 7 luglio, ci sarà un incontro con l'agente di David Neres: l'obiettivo potrebbe essere quello di chiudere prima con il brasiliano rispetto a Brescianini.

Calciomercato Napoli, le uscite: Cajuste e Gaetano

Il Brentford ha quasi chiuso per Jens Cajuste: il calciatore svedese si trasferirà in Inghilterra con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Gianluca Gaetano, invece, è sempre più vicino a vestire la maglia del Parma.