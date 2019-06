Napoli, ufficiale l’acquisto di Di Lorenzo

L’accordo trovato nei giorni scorsi, poi le visite mediche di rito e adesso anche l’ufficialità: Giovanni Di Lorenzo, esterno destro classe 1993, lascia l’Empoli per trasferirsi ufficialmente al Napoli (QUI i dettagli dell’operazione).

Ad annunciarlo è la stessa società azzurra con una nota pubblicata sul proprio sito web: “Il Napoli ufficializza l'acquisto di Giovanni Di Lorenzo dall'Empoli. Questo il messaggio del Presidente De Laurentiis attraverso il proprio profilo twitter: "Benvenuto a Napoli Giovanni!".

Queste, invece, le prime parole di Di Lorenzo in azzurro: "Sono felice di questa mia nuova avventura in un Club prestigioso quale è il Napoli. Non vedo l'ora di cominciare questa stagione e conoscere i miei nuovi compagni a Dimaro”, ha concluso il nuovo calciatore azzurro.