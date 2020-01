Napoli, ipotesi Demme come alternativa a Lobotka

Continua a oltranza la trattativa per portare al Napoli Stanislav Lobotka, un'operazione che però rischia di non concludersi in tempi brevi e quindi la società azzurra comincia a valutare delle alternative. Il nome nuovo per il centrocampo è quello di Diego Demme, 28enne del Lipsia nel quale è stato anche capitano nelle ultime partite. Si tratterebbe comunque di un investimento importante per la società azzurra visto che la società tedesca chiede una cifra di 15-16 milioni di euro.

DIEGO DEMME, DA LIPSIA CON LA CALABRIA NEL CUORE: "IL MIO ESEMPIO E' RINO GATTUSO"

Lobotka rimane comunque l'obiettivo principale e le parti continuano a trattare. Intanto Giuntoli ha incontrato a Milano gli agenti di Amrabat: accordo raggiunto con il Verona, mentre manca ancora l'intesa totale con il giocatore.

