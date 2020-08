Napoli, il punto sulla cessione di Milik

Si muove il marcato del Napoli in vista della prossima stagione. Oggi, infatti, gli azzurri hanno ufficializzato l’acquisto di Victor Osimhen arrivato dal Lille. La società di Aurelio De Laurentiis pensa però anche alle cessioni.

Come annunciato dallo stesso presidente del Napoli, Arek Milik non sarà più in calciatore del Napoli la prossima stagione. Nel corso dei mesi non si è trovato un accordo per il rinnovo e oggi De Laurentiis ha messo praticamente la parola fine all'avventura azzurra del polacco.

Andrà via, ma alle condizioni del Napoli. Senza sconti. In prima fila c'è la Juventus con la quale è stata già raggiunta una base di accordo con il calciatore, manca però quello con il Napoli. I bianconeri per ora offrono solo giocatori per uno scambio di cartellini e l'inserimento di alcuni bonus. Il Napoli per ora nicchia. Si continua a lavorare e si pensa intanto alle contropartite.

La contropartita giusta potrebbe essere Federico Bernardeschi, che ha riscontrato il gradimento degli azzurri. Il Napoli, però, aspetta segnali dall’ex calciatore della Fiorentina, in attesa di cambiare agente. Asse di mercato caldo tra Napoli e Juventus.