Napoli, offerta all'Empoli per Bennacer

Continua a muoversi in prospettiva il Napoli, che vuole chiudere il mercato con il botto Bennacer. Per il centrocampista classe 1997, gli azzurri fanno sul serio: fatta all'Empoli un'offerta da 12 milioni, con la società del presidente Corsi che ha immediatamente allertato l'Arsenal. Questo perché i Gunners possono o pareggiare l'offerta o decidere di avere il 30% della vendita. Gli inglesi, per il momento, hanno dato l' ok per la seconda opzione.

Adesso resta da capire se il Napoli continuerà ad andare avanti nell'affare, chiudendolo lasciando ovviamente ad Empoli il giocatore fino alla fine della stagione. Per l'algerino fino a questo momento, 21 presenze totali fra campionato e Coppa Italia.