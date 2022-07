Monza, Petagna è la prima scelta in avanti. Chiesto Calafiori alla Roma

Per l'attacco del Monza, la prima scelta è Andrea Petagna, per la difesa interessa Calafiori

Il Monza continua a muoversi sul mercato. Il club brianzolo non ha intenzione di fermarsi dopo i diversi colpi già messi a segno in queste prime settimane.

Monza, Petagna il primo nome per l'attacco

Il prossimo martedì è in programma un incontro per chiudere il colpo Petagna. L'attaccante di proprietà del Napoli, infatti, è la prima scelta per l'attacco.

Monza, interessa anche Calafiori

Non si guarda però solo al reparto offensivo, ma anche alla difesa. In particolare, il Monza ha chiesto alla Roma il terzino classe 2002 Riccardo Calafiori. Con il club giallorosso si sta trattando anche per il centrocampista spagnolo Gonzalo Villar, per cui il club brianzolo ha offerto 1 milioni per il prestito oneroso e 7 milioni di riscatto più 2 di bonus.