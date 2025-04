Torino, l’allenatore Vanoli (PHOTO CREDITS: Andrea Rosito)

L’allenatore granata ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Como

Vigilia di campionato per il Torino, che dopo il pareggio interno contro il Verona domani – domenica 13 aprile – farà visita al Como di Cesc Fabregas.

I granata hanno ormai poco da chiedere al campionato, ma l’obiettivo è ovviamente quello di fare più punti possibili per vedere dove saranno arrivati alla fine della stagione.

Alla vigilia del match, come di consueto, ha parlato in conferenza stampa l’allenatore Paolo Vanoli.

L’ex Venezia ha spaziato tra vari temi, parlando di mercato, programmazione futura e non solo.

Torino, le parole di Vanoli

Prima di tutto, Vanoli ha parlato di come Ricci sta gestendo le notizie uscite sui media nelle ultime ore: “È sereno, ieri ha parlato anche con il presidente che è venuto al Filadelfia. L’ho visto sereno, tranquillo. Ci ha chiesto scusa per l’espulsione e ha chiesto anche di venire a Como con la squadra, questo è un bellissimo gesto di un capitano che vuole stare vicino alla squadra”.

L’allenatore granata ha anche ammesso come la scorsa estate siano stati commessi degli errori sul mercato: “Quando vai a cercare dei giocatori funzionali a quello che stai facendo, puoi solo migliorare. Quello che abbiamo un po’ sbagliato è quello che abbiamo fatto in estate, prendendo giocatori che non erano funzionali a quello che stavamo facendo. La bravura di un allenatore è quella anche di cambiare”.

Como, Cesc Fabregas

“Il Como è in continua crescita”

Dopodiché, sul Como – avversario di domani – ha dichiarato: “Faccio i complimenti a Fabregas. Ho avuto la fortuna di vederlo come giocatore al Chelsea, ogni allenamento mostrava una mentalità forte come gli altri spagnoli. Non è un caso che abbia vinto tanti titoli. Come allenatore ho avuto il piacere di vederlo l’anno scorso che abbiamo lottato fino alla fine per la promozione, loro sono stati più bravi nella parte finale, noi siamo stati bravi nei playoff.

Il Como è una società in continua crescita, ha fatto un mercato funzionale a gennaio, ha aggiunto giovani di prospettiva e qualità”.