Milan, da Veretout a Bennacer: le ultime sul centrocampo. E spunta Seri

Il Milan pensa a rinforzare il centrocampo. Veretout resta un obiettivo concreto. Il giocatore della Fiorentina non è stato convocato per la tournée americana ed è quindi in uscita. Oggi si è svolto un incontro positivo fra i due club: i rossoneri si sono leggermente avvicinati alla richiesta dei viola di 25 milioni di euro senza controportatite tecniche. Il Milan ha provato a insistere per Biglia, ma la Fiorentina ha ribadito il suo no.

Il club rossonero ha presentato così anche un'offerta senza contropartite, più alta delle precedenti: 15 milioni più 2 di bonus. Adesso la Fiorentina incontrerà anche la Roma (che ha offerto 16 più 2), altra squadra interessata a Veretout. Poi si delineerà la situazione. I viola, ad oggi, non hanno trovato l'accordo nè con i rossoneri nè con i giallorossi. Consapevoli che il francese piace tanto a Fonseca quanto a Giampaolo, la speranza è che le offerte si alzino ancora.

In giornata contatti positivi anche con gli agenti di Ismail Bennacer. E' stata raggiunta l'intesa sull'ingaggio del giocatore, ma si continua a lavorare per limare gli ultimi dettagli (agenti del giocatore in arrivo in Italia per lunedì). L'accordo con l'Empoli resta, che incasserebbe da questa operazione 16 milioni di euro. La chiusura è slittata perché nel frattempo gli azzurri hanno dovuto avvisare per motivi formali l'Arsenal, ex squadra di Bennacer, che può decidere se pareggiare o meno l'offerta. Una volta ricevuto il "no" dei Gunners, allora ogni momento sarà quello buono per chiudere.

Qualora non dovesse arrivare Veretout, un'altra idea per il centrocampo potrebbe essere Jean Michael Seri, centrale classe 1991 del Fulham. L'ivoriano, che è arrivato la scorsa estate dal Nizza per 30 milioni, partirà in seguito alla retrocessione degli inglesi. Per ora solo sondaggi.