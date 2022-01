Milan, Conti a titolo definitivo alla Sampdoria: è ufficiale

Ora è ufficiale. Andrea Conti è un nuovo giocatore della Sampdoria. Ad annunciarlo, attraverso un comunicato ufficiale, è il Milan: il giocatore passa a titolo definitivo alla società blucerchiata.

Conti alla Sampdoria: il comunicato del Milan

"AC Milan comunica di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Andrea Conti alla U.C. Sampdoria. Il Club desidera ringraziare Andrea per l'impegno profuso e la professionalità sempre dimostrata e gli augura le migliori soddisfazioni personali e sportive".

Inoltre, come si legge da un comunicato sul sito ufficiale dei blucerchiati, Conti si è già allenato con la sua nuova squadra: "Il terzino, arrivato dal Milan, ha fatto il suo esordio a Bogliasco e svolto il primo allenamento in blucerchiato sul campo 2 del “Mugnaini” in compagnia dei subentrati e non impiegati a Napoli. Seduta di scarico tra massaggi e palestra invece per i titolari nella sfida con gli azzurri".