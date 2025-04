Lazio, Baroni: “Mandas-Provedel? Rientra nella logica delle rotazioni”

Le dichiarazioni di Marco Baroni, allenatore della Lazio, a pochi minuti dall’inizio della partita contro l’Atalanta

L’allenatore biancoceleste ha parlato ai microfoni di Sky Sport a margine della partita in casa dell’Atalanta.

Baroni ha esordito dicendo: “La fiducia non deve mancare perché abbiamo lavorato per arrivare a queste partite importanti. Dobbiamo farci trovare pronti e la squadra lo sa. Abbiamo lavorato anche in questa settimana e siamo fiduciosi, questo è certo“.

Ha proseguito: “Stiamo rimettendo dentro dei giocatori che non abbiamo avuto per un periodo. Quando devi stare su tanti fronti è importante. Lo abbiamo fatto fino a quando non ci sono stati gli infortuni. Abbiamo cinque partite in 15 giorni e abbiamo bisogno di tutti“.

Su Mandas titolare invece che Provedel: “Rientra nella logica delle rotazioni“.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO