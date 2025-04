Le scelte ufficiali di Ranieri e Igor Tudor per il big-match tra Roma e Juventus, valido per la 31a giornata di Serie A

Prosegue la domenica della 31esima giornata di campionato, apertasi con il pareggio per 1-1 tra Lecce e Venezia.

Alle 15:00 sono scese in campo anche Empoli-Cagliari (0-0) e Torino-Hellas Verona (1-1). Nel tardo pomeriggio, più precisamente alle 18:00, invece, si è giocata Atalanta-Lazio.

In serata, a partire dalle 20:45, la Roma di Claudio Ranieri ospiterà la Juventus allo Stadio Olimpico.

In attesa del fischio d’inizio, leggiamo le formazioni ufficiali di Roma-Juventus.

Come arrivano le due squadre alla partita

La Roma è una delle squadre più in forma d’Europa. Nelle ultime 9 partite, i giallorossi hanno vinto in 8 occasioni e perso contro l’Athletic Bilbao in Europa League. Se consideriamo solo il campionato, l’ultima volta in cui la formazione di Ranieri ha conquistato 0 punti risale al 15 dicembre 2024: 2-0 in casa del Como.

La Juventus si trova al quinto posto e ha 55 punti, 3 in più della Roma. A seguito delle due sconfitte contro Atalanta (0-4) e Fiorentina (3-0), i bianconeri hanno esonerato Thiago Motta. All’allenatore italo-brasiliano è poi subentrato Igor Tudor, e nella prima gara con il croato la Juve ha superato il Genoa grazie al gol di Yildiz.

Roma-Juventus, le formazioni ufficiali

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hummels, Mancini, N’dicka; Celik, Cristante, Kone, Angelino; Soule’, El Shaarawy, Dovbyk. All. Ranieri

A disposizione: De Marzi, Gollini, Rensch, Pellegrini, Shomurodov, Paredes, Nelsson, Gourna Douath, Salah Eddine, Baldanzi, Pisilli, Sangare

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Veiga, Kelly; Weah, Locatelli, Thuram, Mckennie; Nico Gonzalez, Yildiz, Vlahovic.

A disposizione: Pinsoglio, Daffara, Oliveira, Conceicao, Koopmeiners, Kolo Muani, Douglas Luiz, Cambiaso, Savona, Rouhi, Mbangula

Roma-Juventus, dove vedere in tv e streaming

La gara tra Roma e Juventus valida per la 31esima giornata di Serie A – in programma domenica 6 aprile alle ore 20.45 – sarà visibile in diretta esclusiva su DAZN. Chi è abbonato sia a DAZN che a Sky, invece, attivando Zona DAZN potrà vedere Roma-Juve in tv su DAZN 1 (canale numero 214 di Sky). La partita, in streaming, sarà inoltre disponibile sul sito di DAZN e scaricando l’app su dispositivi mobili.