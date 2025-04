Atalanta, D’Amico: “Lo scudetto è stato un sogno impossibile, siamo concentrati su queste ultime 8”

Le parole del DS dell’Atalanta, Tony D’Amico, a pochi minuti dall’inizio della gara contro la Lazio di Baroni

Manca pochissimo all’inizio della gara tra l’Atalanta di Gian Piero Gasperini e la Lazio di Marco Baroni.

I nerazzurri arrivano alla gara dopo il ko nello scorso turno contro la Fiorentina per 1-0.

I biancocelesti, invece, lo scorso weekend hanno pareggiato 1-1 contro il Torino.

A pochi minuti dall’inizio della gara ai microfoni di SkySport il DS dell’Atalanta, Tony D’Amico, ha parlato del momento e degli obiettivi dei nerazzurri.

Atalanta, l’intervista pre partita di D’Amico

Tony D’Amico ha cominciato l’intervista cosi: “Noi siamo super concentrati a partire da stasera. Sappiamo di avere 8 partite importantissime. Stasera è una gara molto complicata per il valore degli avversari“.

Il DS dell’Atalanta ha poi continuato: “La flessione è naturale. L’ottimismo viene vedendo come lavorano il mister e i ragazzi in settimana“.

“Lo scudetto è stato un sogno impossibile”: le parole di D’Amico

Il dirigente nerazzurro si è anche soffermato sulla sconfitta contro l’Inter: “Assolutamente no. Lo scudetto è stato un sogno impossibile. Siamo concentrati sempre e manteniamo il nostro livello“.

D’Amico per concludere ha parlato delle voci di mercato: “Sono voci e per questo non si commentano. Noi siamo super focalizzati sul percorso dell’Atalanta in queste ultime gare“.