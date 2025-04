Empoli, Corsi: “Consiglio a chi ha fischiato di concentrarsi sulla Pistoiese o sul Prato”

Le dichiarazioni del presidente dell’Empoli, Fabrizio Corsi, dopo il pareggio casalingo contro il Cagliari di Nicola.

Tra Empoli e Cagliari non si va oltre lo 0-0. I padroni di casa hanno guadagnato un solo punto non riuscendo a sfruttare il pareggio tra Lecce e Venezia.

Al termine della partita è intervenuto ai microfoni di DAZN il presidente dell’Empoli, Fabrizio Corsi, per analizzare il match.

“La squadra sta facendo tutto quello che può fare, siamo in una situazione di lotta per la salvezza. Siamo a due punti dalla salvezza, non c’è nessuno che ha tirato indietro la gamba“, ha esordito il presidente dei padroni di casa.

Il focus si sposta poi sui fischi ricevuti a fine gara: “Empoli è un’isola felice, il pubblico deve darci una spinta, e l’ha fatta durante la partita, ma i fischi alla fine sono ingenerosi. Consiglio a chi ha fischiato di concentrarsi sulla Pistoiese o sul Prato: noi da vent’anni si fa Serie B e Serie A, insomma poi di fronte a dei ragazzi che si impegnano sia in gara, sia in allenamento… non è roba da Empoli“.

Empoli, le parole di Corsi

Il presidente si sofferma poi sul match appena terminato: “Oggi abbiamo visto un Cagliari al completo però ha subito la nostra iniziativa. Vista la classifica, a loro bastava anche un pareggio: c’è stata qualche partita dove son rimasto sicuramente poco contento. Negli ultimi incontri però abbiamo giocato bene: se giochi contro squadre che giocano la Coppa dei Campioni, è complicato per tutti“.

Corsi conclude poi analizzando le ultime partite dell’Empoli: “Sicuramente si vorrebbe essere al decimo posto come siamo stati a inizio campionato. Non voglio dare la croce a chi sta giocando ora, tutti stanno facendo il possibile. Nelle ultime partite abbiamo fatto qualche pareggio che, effettivamente, ci ha permesso di raccogliere meno di quanto messo in cascina. Recupereremo anche qualche giocatore in più in questo finale“.