Il Milan vuole rinforzare il reparto di centrocampo. Si continua a lavorare per Bennacer. L'Arsenal, dopo aver ceduto il giocatore all'Empoli, si era riservato l'opportunità di pareggiare le offerte di altri club per l'argentino. Il club inglese aveva 7 giorni di tempo per rispondere e questa mattina ha deciso di non rispondere alla proposta del Milan.

Dunque via libera per il Milan a chiudere Bennacer: l'offerta dei rossoneri è di 16 milioni di euro.