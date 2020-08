Milan-Aurier: c'è il sì del giocatore

Terminato il campionato, per molte squadre in Italia è tempo di pensare al futuro e quindi al calciomercato. Una di queste è il Milan, impegnato non solo sul fronte Ibrahimovic, ma anche in cerca di nuovi acquisti. Uno di questo potrebbe essere Serge Aurier. L'ivoriano classe '92 è da due anni al Tottenham e in questa stagione ha collezionato 42 presenze e 2 gol tra Premier, Champions League e FA Cup.

Contatti continui tra la società e l'enturage del calciatore, che ha dato la sua disponibilità e espresso il suo gradimento riguardo il trasferimento in rossonero. Il Milan dovrà cedere uno tra Calabria e Conti, intanto ha avviato una trattativa con il Tottenham. La società inglese chiede 20 mln per l'ex Paris Saint Germain, il Milan intende spendere di meno e cercherà di trovare un accordo.