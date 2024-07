Greenwood è arrivato a Marsiglia | Video

Le prime immagini del calciatore in Francia

Mason Greenwood è arrivato a Marsiglia. Inizia l'avventura del calciatore inglese con la maglia del club di Ligue 1, in Francia. Nonostante i diversi problemi ambientali legati al trasferimento - condizionati anche dalle parole del sindaco - il calciatore si è convinto ad accettare la destinazione, nella quale sarà allenato da Roberto De Zerbi.

OM, ecco Greenwood | VIDEO

inizia l'avventura di Mason Greenwood in Ligue con il Marsiglia di Roberto De Zerbi. Queste le prime immagini del calciatore inglese. La sua carriera, dunque, riparte dalla Francia, dopo una convincente annata da 8 gol e 6 assist in 33 presenze in Spagna.