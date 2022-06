Inter, contatto positivo per Lukaku: parti vicine

L'Inter non è mai stata così vicina a Romelu Lukaku. In giornata c'è stato un contatto tra i nerazzurri e il Chelsea che ha lasciato segnali incoraggianti per il ritorno in Italia dell'attaccante belga.

Inter, si avvicina Lukaku

L'Inter ha offerto al Chelsea 5 milioni per il prestito, l'offerta è stata rifiutata dai londinesi che vorrebbero di più. Le sensazioni rimangono comunque positive. I Blues non hanno fatto una controfferta o fatto il prezzo, ma a breve le parti si incontreranno di nuovo e la chiusura per Lukaku sembra avvicinarsi.

Indicativamente il Chelsea potrebbe richiedere 15 milioni circa per l'attaccante belga. La sensazione è che alla fine si possa chiudere a 10 (più eventuali bonus), ovvero la metà tra quanto offre l'Inter e quanto chiede il Chelsea.

Nei prossimi giorni le parti si riaggiorneranno e potrebbe anche esserci la chiusura della trattativa. I nerazzurri dovranno alzare la proposta rispetto a quella di oggi, ma le parti rimangono comunque vicine a trovare la giusta intesa. La sensazione è quindi che questa non sarà una trattativa lunga.

Se con Lukaku e Dybala dovesse andare in porto tutto quanto, l'Inter dovrà pensare anche al mercato in uscita, perché il reparto offensivo diventerebbe molto affollato. Il nome non sarebbe però quello di Correa. Il Tucu vuole rimanere in nerazzurro e la sua quindi non è una situazione da monitorare in ottica mercato.