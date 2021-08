L'Atalanta pensa a Lirola e il Marsiglia ci riprova

Non c'è solo il Marsiglia su Pol Lirola della Fiorentina, ma anche l'Atalanta. I nerazzurri hanno perso Hans Hateboer per infortunio, l'olandese ha avuto una ricaduta al problema al quinto metatarso del piede sinistro e dovrà stare fuori a lungo.

La situazione

Per questo motivo l'Atalanta sta pensando a un rinforzo in più per la corsia di destra. I nerazzurri, infatti, hanno messo nel mirino anche Zappacosta. I due sono le opzioni per coprire l'infortunio di Hateboer così da garantire a Gasperini profili già pronti per il ruolo. Sia Lirola che Zappacosta infatti hanno sempre giocato come esterni nel 3-5-2.

Sul giocatore della Fiorentina c'è però da tempo anche il Marsiglia. I francesi ormai da praticamente un mese seguono il profilo e sono in contatto con la società viola, senza però trovare il giusto accordo. Nelle ultime ore il Marsiglia ha presentato una nuova offerta. Per Lirola, quindi, al momento è corsa a due.

Da un lato c'è l'Atalanta di Gasperini, che gli permetterebbe di giocare la Champions e di rimanere in Italia, dall'altra la possibilità di continuare la sua esperienza con il Marsiglia dopo i sei mesi in prestito la passata stagione in un campionato che con l'arrivo di Leo Messi potrebbe anche acquisire più fascino.

L'Atalanta intanto pensa anche a Zappacosta. Due profili per la fascia di destra esperti e pronti sin da subito per essere utili a Gasperini.