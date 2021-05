Lazio, accordo per il rinnovo di Inzaghi

Dopo l'incontro di Villa San Sebastiano e la cena a Formello, la Lazio e Simone Inzaghi hanno raggiunto l'accordo per il rinnovo fino al 2024: la storia tra l'allenatore biancoceleste e il club continua.

Intesa tra le parti raggiunta sulla base di 2,2 milioni di euro più premi.

La sua voglia di Lazio e l'affetto per i colori biancocelesti ha prevalso su tutto: Inzaghi resta.

Lazio-Inzaghi, la storia continua. E l'Inter?

Adesso dunque per l'Inter sfuma la pista Inzaghi e il club nerazzurro dovrà fare di tutto per convincere Allegri oppure trovare un'altra soluzione per la panchina da domani.