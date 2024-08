È ben avanzata la trattativa che porta Casale della Lazio al Bologna in prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo in caso di qualificazione in Europa. In caso di partenza di Casale, i biancocelesti andrebbero su Gigot del Marsiglia, difensore classe 1993.

Il francese arriverebbe in biancoceleste per rinforzare il reparto difensivo di Marco Baroni. Lo scorso anno con il Marsiglia ha collezionato 21 presenze e 3 gol in campionato.