Juventus, per il centrocampo rispunta Tolisso

Il centrocampo è uno dei reparti in cui la Juventus ha intenzione di intervenire maggiormente sul mercato. E oltre a Locatelli, che rappresenta la prima scelta (ma che è molto corteggiato all'estero), nelle ultime ore i bianconeri sono tornati su un vecchio pallino già seguito in passato: Corentin Tolisso. Il giocatore francese, classe 94, andrà in scadenza tra un anno ed è in uscita dal Bayern Monaco. I bianconeri, che avevano già tentato di prenderlo sia nel 2017 (quando dal Lione si trasferì in Baviera), che l'anno scorso, ora ci riprovano - c'è già stato qualche contatto - con il gradimento di Allegri.

Tolisso, convocato da Deschamps per Euro 2020 (dovrebbe perdere il ballottaggio con Rabiot per un posto da titolare contro la Germania), nella stagione 20/21 con il Bayern ha collezionato 24 presenze e 3 gol, più altre 4 presenze con la Francia: è un centrocampista duttile, che negli ultimi anni non ha sempre potuto esprimere il suo potenziale a causa di alcuni infortuni. La Juve lo ha messo nella sua lista e ora può tornare alla carica.

Il futuro di Ronaldo

Ma la giornata è stata contraddistinta anche dalle parole di Cristiano Ronaldo sul suo futuro. Dal canto suo, la Juventus si confronterà nelle prossime settimane con l'agente del portoghese, Jorge Mendes, per provare a definire la situazione. La possibilità che Ronaldo vada via è strettamente legata all'eventualità che un'altra squadra sia disposta a pagare il suo elevato ingaggio, qualora lui non abbassi le richieste.

Le squadre che osservano interessate per ora sono Manchester United e PSG, ma ogni trattativa, come Ronaldo stesso ha indirettamente confermato, è attualmente bloccata.