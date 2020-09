Juventus, il Genoa insiste per Pellegrini. Il punto sui terzini

Dopo Pjaca, il Genoa rialza la cornetta del telefono per chiamare la Juventus. L'obiettivo è Pellegrini, rientrato dal prestito al Cagliari e in queste settimane aggregato al gruppo di Pirlo. Da un rossoblù a un altro: il Genoa infatti insiste per arrivare al giocatore (l'alternativa è Reca).

I bianconeri, per ora, riflettono: Pellegrini ha tante richieste (su di lui ci sono anche Atalanta e Parma) e al momento potrebbe essere una valida alternativa ai titolari bianconeri. Sulle fasce, oltre a Alex Sandro e Cuadrado, ci sono anche Danilo e De Sciglio, e proprio l'ex Milan al momento è favorito per partire titolare contro la Sampdoria, visto proprio l'infortunio di Sandro.

Nel caso Pellegrini dovesse partire, la permanenza di De Sciglio non sarebbe più in discussione.