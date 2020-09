Dopo il 'no' e il dietrofront di Karsdorp (che di conseguenza ha anche messo in stand-by la trattativa De Sciglio-Roma), il Genoa a sorpesa è piombato su Antonio Candreva.

Si cerca adesso l'intesa definitiva con l'Inter e con il giocatore ma i rossoblù sono determinati a chiudere.

Non solo, un altro profilo per la squadra di Maran sarà Reca dell'Atalanta: la trattativa è in fase avanzata.