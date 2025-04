Roma, Dybala: “Champions? La classifica dice che possiamo farcela”

L’attaccante della Roma, Paulo Dybala, ha parlato in occasione dei Laureus World Sports Awards, commentando il momento dei giallorossi

Paulo Dybala ha vissuto un’annata dai tanti volti. L’attaccante della Roma è stato decisivo in tante occasioni per i giallorossi, come sottolineato anche più volte da Ranieri.

L’ex Juventus, però, ha terminato in anticipo la sua stagione a causa di un infortunio al ginocchio che lo aveva costretto a uscire dopo soli 11 minuti dal suo ingresso con il Cagliari.

L’argentino si è sottoposto a un intervento chirurgico per la ricostruzione del tendine semitendinoso sinistro, e perciò la sua stagione è finita ben prima del termine del campionato. Dybala, però, sta sostenendo la squadra anche dalla panchina soprattutto durante i match.

L’attaccante giallorosso ha parlato durante i Laureus World Sports Awards, gli Oscar del calcio che si stanno svolgendo a Madrid. Di seguito le sue dichiarazioni complete.

Le parole di Dybala sul momento e gli obiettivi della Roma

Dybala ha esordito così: “Champions League? La classifica ci dice che possiamo farcela, non è facile. Ci sono moltissime squadre che stanno lottando per un posto e che stanno giocando bene“.

L’attaccante ha concluso: “Io cerco di stare vicino ai miei compagni, speriamo che le squadre che stanno più su in classifica perdano alcuni punti e che possiamo arrivare all’obiettivo della Champions“.