Juventus-McKennie: presto le visite mediche

È praticamente fatta tra la Juventus e Weston McKennie. Per la mezz’ala tuttofare statunitense dello Schalke 04 si stanno infatti definendo gli ultimissimi aspetti contrattuali, semplicemente dettagli burocratici.

Il classe ‘98 ha lasciato il ritiro del club tedesco in Austria e si sta organizzando per arrivare in Italia per svolgere le visite mediche - forse già venerdì - con la Juventus.

Operazione in prestito oneroso da 3,5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 18. McKennie presto in Italia per diventare il primo americano della storia della Juventus.