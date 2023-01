Juventus, Leeds molto vicino a McKennie: la situazione

Il Leeds rilancia l'offerta per McKennie: il club inglese è molto vicino alla chiusura per il centrocampista della Juventus

Il Leeds fa sul serio per McKennie. La società inglese, che in questi giorni ha corteggiato a lungo la Juventus per il centrocampista statunitense, ha fatto un piccolo rilancio nella serata di giovedì sera per provare a portare il giocatore in Premier League. Per McKennie il Leeds aveva messo sul tavolo 28 milioni di euro con i bianconeri che dal canto loro hanno continuato a chiederne 35, ma la distanza è da subito sembrata colmabile e oggi il Leeds è arrivato a offrirne intorno ai 30 più bonus.

Juventus, Leeds molto vicino a McKennie: i dettagli

Il Leeds quindi ha fatto un piccolo rilancio sicuro anche di non avere grande concorrenza sul mercato per il centrocampista. Servirà qualche giorno, ma la sensazione è che già domani potrebbe esserci l'ok definitivo.