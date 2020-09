Juventus, da De Sciglio (e Emerson Palmieri) a Rugani e Khedira: la situazione

Se con Morata, la Juventus sistema l'emergenza numerica in attacco, ora sono le cessioni e gli eventuali cambi a interessare la dirigenza bianconera. Il primo punto riguarda l'esterno difensivo: Pellegrini è vicino al Genoa, ma non è ancora certa la permanenza di De Sciglio, a cui Pirlo ha preferito Frabotta nella partita d'esordio contro la Sampdoria. In caso di partenza dell'ex Milan, potrebbe tornare attuale il nome di Emerson Palmieri del Chelsea, che potrebbe aprire a una cessione in prestito con diritto di riscatto per l'italo brasiliano.

Rugani e Khedira

Ai margini della rosa sembrano anche Rugani e Khedira. Per il primo, si registra un forte interesse dalla Premier League, con Newcastle e West Ham in prima linea per arrivare al giocatore. Per il centrocampista, invece, c'è l'opzione Paris Saint-Germain: il giocatore vanta infatti un buon rapporto con Tuchel e c'è la possbilità che, una volta risolto il suo rapporto con la Juventus, possa ripartire dal campionato francese.