Juventus, la lista dei giocatori che piacciono in attacco

È una Juventus da ricostruire, quella data in mano ad Andrea Pirlo. Dopo le riunioni di ieri, qualcosa di più definito c'è, e riguarda l'attacco della squadra. Perché Pirlo ha presentato una lista di attaccanti che sarebbero utili per il prossimo anno, con qualche vecchio obiettivo, qualche vecchia conocenza, e qualche novità.

Milik, Morata e Zapata

Vecchio obiettivo? Milik. L'attaccante del Napoli piace molto, ma il suo arrivo sarebbe anche legato a una possibile partenza di Bernardeschi, che deve ancora decidere sul suo futuro. Il polacco resta comunque l'obiettivo numero uno. Altri nomi: Dzeko, che però la Roma non vuole cedere; quindi anche Morata e Zapata, i cui costi restano inaccessibili.

Suggestione Lacazette

La suggestione arriva però dalla Premier League, e riguarda Lacazette. Il giocatore dell'Arsenal (10 gol in 30 gare di Premier quest'anno) è considerato l'alternativa migliore a Milik per il rapporto qualità-prezzo. Più ancora di Jimenez del Wolverhampton, che piace molto, è gestito da un agente amico come Jorge Mendes ma ha dei costi al momento molto alti.