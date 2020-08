Juve, meeting Pirlo-dirigenza: Milik sempre fra gli obiettivi

Sei ore. Tanto è durato in casa Juventus il meeting fra Pirlo e la dirigenza bianconera. La nuova stagione è alle porte e l'allenatore ha discusso con la società per predisporre il lavoro e iniziare a parlare di mercato.

Un primo capitolo riguarda l'attaccante, il numero nove che dovrà riempire l'area e segnare. Il nome di Milik, da tempo obiettivo dei Campioni d'Italia, non è stato escluso. E' possibile che il discorso relativo alla punta polacca - 35 presenze e 14 gol in stagione - vada avanti, cercando di capire come impostare la trattativa col Napoli. Si valuteranno comunque altri profili.

Non solo la punta

Fra gli obiettivi della Juventus c'è anche quello di rinforzare ulteriormente il centrocampo dopo gli arrivi di Arthur e Kulusevski. Si cercherà una mezz’ala con certe caratteristiche. Alla De Paul, per intendersi, ma l'argentino dell'Udinese resta una strada molto difficile da intraprendere.