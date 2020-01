Oltre alla questione Spinazzola-Politano (più Moses), l'Inter porta avanti anche delle riflessioni legate a Esposito. I contatti con l'agente Augusto Carpeggiani (oggi a cena con il giocatore) sono continui, per capire cosa fare quando arriverà Giroud. Nel caso si decidesse per una sua partenza, in prestito, la prima squadra che si è fatta avanti sarebbe la Spal, alla ricerca di rinforzi in attacco (piace anche Falque) come richiesto esplicitamente da Semplici.