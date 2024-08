Inter, dirigenti del Rivadavia a Milano per chiudere Palacios: le immagini

I rappresentanti del club argentino sono in città per trattare con l'Inter l'accordo per il difensore Tomás Palacios

Può essere il giorno dell'accordo per Tomás Palacios all'Inter. Come raccontato nelle scorse ore, infatti, i dirigenti dell'Independiente Rivadavia sono volati dall'Argentina a Milano per portare avanti le trattative con il club nerazzurro alla ricerca dell'accordo finale.

Tra le parti si negozia sulla base di un'offerta da circa 6.5 milioni di euro come parte fissa più bonus. E proprio in queste ore procederanno le discussioni tra le due società.

Inter, Rivadavia a Milano per Palacios

Nel pomeriggio, infatti, è atteso l'incontro con i dirigenti dell'Inter, in centro città, per raggiungere l'intesa definitiva.

Nella delegazione del Rivadavia figurano Sebastian Peratta, direttore sportivo con un passato da portiere, e Agustin Vila, rappresentante della proprietà in quanto figlio del presidente Daniel Vila. Tra le parti c'è ancora una distanza da limare, ma queste dovrebbero essere le ore decisive. Palacios, intanto, vuole l'Inter e aspetta la chiusura dell'affare.