Inter, occhi su Tchouaméni del Bordeaux

L’Inter provò a prenderlo già lo scorsa estate: operazione impostata, ma poi saltata per l’eccessiva valutazione fatta dal Bordeaux. La società nerazzurra però non molla Aurélien Tchouaméni, centrocampista classe 2000 considerato come uno dei talenti emergenti del calcio francese.

L’Inter continua a seguirlo con attenzione e sta valutando se il calciatore merita o meno un investimento importante: la quotazione di Tchouaméni, 15 presenze in stagione tra League 1 ed Europa League, è infatti ulteriormente salita visto l'impiego in pianta stabile in prima squadra.

Valutazioni in corso dunque, con la società nerazzurra che continuare a seguire con attenzione il giovane Tchouaméni.