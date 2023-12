Inter, si lavora per migliorare la fascia destra: il punto

Nonostante il primo posto in campionato e gli ottavi di UEFA Champions League raggiunti,l'Inter di Beppe Marotta e Piero Ausilio potrebbe presto intervenire sul mercato. L'obiettivo, infatti, è quello di migliorare la corsia destra nerazzurra.

Inter, le ultime in vista del mercato di gennaio

Si lavorerà per cogliere un'opportunità: è questo il diktat in vista del mercato di gennaio. L'Inter, infatti, lavorerà per migliorare la corsia destra per la seconda parte della stagione.

Denzel Dumfries, infatti, è l'unico che dà garanzie. Juan Cuadrado, invece, non le assicura. L'ex Juventus sta giocando continuamente con un fastidio e potrebbe operarsi al tendine d'Achille.

Con un solo tassello, sarebbe impensabile arrivare al termine della stagione. Per questo motivo, quindi, l'Inter potrebbe intervenire per migliorare la fascia destra e proverà a cogliere un'opportunità che potrebbe arrivare dal mercato.