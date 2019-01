Inter, obiettivo De Paul per giugno: l'Udinese fissa il prezzo

Non solo la trattativa per Godin. L'Inter continua a lavorare in ottica futura, preparando già da adesso le basi per un grande mercato di giugno. Dalla difesa all'attacco, dal centrale dell'Atletico Madrid a Rodrigo De Paul, pilastro del reparto offensivo dell'Udinese. Fino a questo momento 18 presenze e sei gol per il classe 1994, capocannoniere dei friulani.

Fra l'Inter e i bianconeri continuano i contatti. L'obiettivo è quello di portare a Milano il giocatore argentino per il prossimo giugno. La valutazione oscilla fra i 25 e i 30 milioni di euro.