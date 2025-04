Il San Lorenzo potrebbe intitolare lo stadio a Papa Francesco

Il San Lorenzo, club di massima serie argentina, potrebbe intitolare lo Stadio Pedro Bidegain a Papa Francesco

Si è spento, all’età di 88 anni, Papa Francesco. Ad annunciare la morte del Santo Padre lo stesso Cardinale Farrell, Camerlengo del Pontefice, che nella mattinata del 21 aprile ha reso nota la notizia tramite i canali ufficiali del Vaticano.

“Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte di nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina il Vescovo di Roma, Francesco, è tornato alla casa del Padre”, si legge sui canali ufficiali della Santa Sede.

Il Papa era poi un grande amante dello sport in generale e del calcio in particolare, tanto che durante le sue omelie non ha mai nascosto la sua profonda passione.

Da grande tifoso del San Lorenzo, il club argentino lo ha voluto omaggiare con un lungo messaggio social, e potrebbe, ora, intitolargli anche lo Stadio.

Il San Lorenzo intitola lo Stadio a Papa Francesco?

“Non è mai stato solo uno di noi, è sempre stato uno di noi”, si legge in un comunicato su X del club argentino del San Lorenzo: “Corvo da bambino e da uomo… Corvo da prete e cardinale… Corvo anche da Papa… La sua passione per il Ciclòn la trasmetteva sempre: quando andava al Viejo Gasometro a vedere la sa squadra del ’46, quando cresimava Angelito Correa nella cappella della Ciudad Deportiva, quando riceveva i visitatori del Barcellona in Vaticano, sempre con totale allegria… Numero di tessera 88235. Da Jorge Mario Bergoglio a Francesco, c’è una cosa che non è mai cambiata: il suo amore per il Ciclone. Avvolti da un profondo dolore, da San Lorenzo oggi diciamo a Francisco: Addio, grazie e arrivederci! Staremo insieme per l’eternità!”. Papa Francesco: grande tifoso, Pontefice e amante del calcio.

Il San Lorenzo ha inoltre poi riferito un aneddoto risalente allo scorso anno, ossia quando il Papa incontrò il presidente Marcelo Moretti. In quell’incontro, fu dato il placet per un futuro cambio nome allo stadio del San Lorenzo in ‘Papa Francisco’: Uno scenario, che ora potrebbe presto diventare realtà.