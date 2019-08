Inter, Lukaku è a Milano: FOTO e VIDEO

01.40 - Mentre i tifosi aumentavano (fino ad arrivare a circa 500) e iniziavano a intonare cori per lui, Romelu Lukaku atterrava all'aeroporto di Malpensa, ai voli privati. La lunghissima giornata del futuro attaccante dell'Inter si conclude con un saluto ai nerazzurri. Ora, il trasferimento a Milano, dove pernotterà in attesa di sostenere nella mattina dell'8 agosto le visite mediche. Ecco le immagini del suo arrivo.

01.10 - A Milano, Zhang, Marotta, Ausilio, Baccin e Antonio Conte: tutta l’Inter a cena a Milano in attesa del colpo Lukaku. Sorrisi e soddisfazione per l'operazione conclusa

01.00 - Continuano ad aumentare i tifosi venuti da Milano all'aeroporto dei privati di Malpensa: oltre un centinaio sono ora i nerazzurri che aspettano l'arrivo di Lukaku, previsto a breve

00.00 - Ecco Romelu Lukaku. L'attaccante belga classe 1993 è il colpo dell'Inter per l'estate 2019: trattativa chiusa in poche ore e ok di tutte le parti in causa per portare Lukaku all'Inter. In attesa di tutte le foto e i video del suo arrivo a Milano, ecco il giocatore che si lascia fotografare nel volo da Bruxelles in compagnia del suo agente (e intermediario della trattativa per conto dell'Inter), Federico Pastorello. Il tutto in attesa delle visite mediche nella mattina di giovedì 8 agosto. Intorno all'1 di notte è atteso il suo arrivo in Italia: ci sono alcuni tifosi pronti ad aspettarlo.