È in arrivo Lucien Agoumé. Il centrocampista centrale del Sochaux è ormai prossimo a diventare un giocatore dell'Inter, dopo i contatti delle scorse settimane che avevano dato il via alla trattativa. Il giocatore classe 2002 sarà domani, venerdì, a Milano per sostenere le visite mediche: per acquistarlo l'Inter spenderà 4,5 milioni di euro più bonus.