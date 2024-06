Genoa, occhi puntati su Miretti. Si lavora al rinnovo al ribasso di Spence e Vitinha

Dopo aver terminato il campionato all'undicesimo posto, il Genoa valuta le prime mosse per l'estate. Ai rossoblu piacciono un giocatore della Serie A: si tratta di Fabio Miretti della Juventus per quanto riguarda il centrocampo.

Genoa, la situazione rinnovi

Come anticipato qualche giorno fa, il club rossoblu starebbe pensando di rinnovare Vitinha per almeno un'altra stagione ma al ribasso. Stesso discorso per Spence, arrivato nel mese di gennaio dal Leeds. L'attaccante e il terzino hanno disputato una buona seconda parte di stagione, motivo per cui il club starebbe pensando di trattenerli anche per il prossimo anno.