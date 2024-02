Cagliari, è fatta per Gaetano. Per Barak si attende il via libera della Fiorentina

Dopo i tentativi delle scorse ore e l'ottimismo iniziale, il Cagliari adesso ha anche chiuso l'operazione Gianluca Gaetano con il Napoli. Il calciatore arriverà in Sardegna in prestito secco.

Alla ricerca di diversi rinforzi tra centrocampo e attacco, il club sardo non ha invece ancora ricevuto la via libera dalla Fiorentina per il prestito di Antonin Barak e per questo sta spigendo per un altro profilo che però non esclude l'arrivo del centrocampista ceco. Per Mina , invece, manca solo l'ufficialità.

Cagliari su Gaetano: le ultime

I sardi hanno ormai chiuso per l'arrivo di Gianluca Gaetano del Napoli. Operazione in prestito secco.

Durante quest'annata il classe 1997 ha collezionato tredici presenze tra Serie A, Coppa Italia, Supercoppa e Champions League.