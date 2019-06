Obiettivo per la Fiorentina, trattenere Chiesa. Mentre si lavora per l'aspetto dirigenziale, il braccio destro di Commisso, Joe Barone, ha parlato con l'entourage del giocatore per ribadire la volontà di confermarlo a Firenze. In particolare, Barone ha parlato con il papà di Federico, Enrico Chiesa, che cura gli interessi dell'attaccante. È previsto un vertice tra le parti per capire la volontà del giocatore, che ha raggiunto un accordo di massima con la Juventus.