Futuro Donnarumma: Barça in pole, defilate PSG e Juventus

Il Barcellona è in pole per il portiere classe '99. Restano vigili PSG e Juventus

Il Barcellona è in pole position per Gigio Donnarumma. Il portiere del Milan, che lascerà Milano dopo il mancato accordo sul rinnovo, piace molto al club di Laporta.

I blaugrana, però, prima di arrivare alla fase finale per la definizione della trattativa, devono risolvere delle situazioni inerenti al fair play finanziario della Liga.

Oltre al Barcellona resta vigile anche il PSG, che aspetta delle risposte dall’entourage del giocatore.

La posizione della Juventus

In stand by invece la Juventus che ha già Szczesny in rosa. I bianconeri, però, nei prossimi giorni potrebbero decidere di cambiare strategia e provare a portarlo lo stesso a Torino per non perdere quest’opportunità.