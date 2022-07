Bayern Monaco: in settimana incontro con la Juventus per De Ligt

I bavaresi in settimana saranno a Torino per parlare con la dirigenza bianconera

Il Bayern Monaco insiste per De Ligt e in settimana il direttore sportivo dei bavaresi Salihamidžić sarà a Torino per parlare con la Juventus. Il club tedesco dovrebbe arrivare nel capoluogo piemontese a inizio settimana per parlare con la dirigenza bianconera.

De Ligt-Bayern Monaco, la situazione

Al momento il Bayern Monaco non ha ancora presentato un'offerta ufficiale alla Juventus, che per il difensore olandese parte da un valutazione sui 100 milioni di euro. De Ligt ha anche una clausola rescissoria con la Juve pari a 125 milioni.

In settimana quindi inizierà la missione dei bavaresi per provare a portare in Germania il difensore ex Ajax, con i quali da tempo proseguono i contatti da parte degli uomini mercato del Bayern.

Rimane quindi da capire se i bavaresi presenteranno la prima offerta ufficiale alla Juventus e se la proposta del Bayern basterà per convincere i bianconeri ad aprire alla cessione del centrale olandese.

Salihamidžić, che tra l'altro da giocatore aveva indossato la maglia della Juventus, arriva a Torino con l'obiettivo di chiudere la trattativa e quindi di trovare l'intesa con il club di Andrea Agnelli.