Cagliari, non solo Scamacca: chiesto Satriano all'Inter, contatti per Kalimuendo

Il Cagliari continua a lavorare per l'attacco: i nuovi obiettivi sono Satriano e Kalimuendo

Si accende il mercato del Cagliari.

I sardi sono alla ricerca di un profilo in grado di completare il reparto offensivo a disposizione di Semplici. I rossoblù, che nelle ultime ore avevano puntato su Gianluca Scamacca, stanno pensando a diverse soluzioni: Martin Satriano e Arnaud Kalimuendo.

Scamacca dunque resta un obiettivo, ma il Sassuolo deve aprire al prestito. Ecco dunque che il Cagliari si è rivolto all'Inter per l'uruguaiano: i nerazzurri che stanno valutando se lasciarlo partire o tenerlo fino a gennaio. Contatti anche per il talento francese classe 2002 di proprietà del PSG, sul quale da giorni spinge anche l'Atalanta.

I NUMERI DI SATRIANO E KALIMUENDO

Classe 2001 cresciuto nelle giovanili dell'Inter, Satriano è stato uno dei protagonisti dell'estate nerazzurra. La scorsa stagione con la Primavera 12 gol in 27 presenze; domenica, contro il Genoa, 13 minuti in campo per lui. Adesso l'Inter deve decidere se tenerlo almeno fino al mercato invernale o lasciarlo partire direzione Sardegna.

Kalimuendo è uno dei tanti talenti sfornati dalle giovanili del Paris Saint-Germain. Il 19enne la scorsa stagione ha vestito la maglia del Lens, collezionando 7 gol in 28 presenze in campionato. L'Atalanta non molla la presa.