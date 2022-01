Parti vicinissime all'accordo definitivo. Pronto un contratto di sei mesi con opzione di rinnovo biennale in caso di salvezza

Daniele Baselli è vicinissimo a diventare un nuovo giocatore del Cagliari. Dopo i contatti degli scorsi giorni, che si sono intensificati molto oggi, è prevista per domani la chiusura definitiva dell'operazione che porterà il centrocampista in Sardegna.

Le parti sono vicinissime all'accordo definitivo. Per Baselli, che è in scadenza di contratto con il Torino, è pronto un contratto di sei mesi con opzione di rinnovo biennale in caso di salvezza.