Inter, passi avanti per Bremer: possibile chiusura la prossima settimana

La distanza tra le due società si sta assottigliando, i nerazzurri stringono per programmare le visite mediche

Dopo tanta attesa, Gleison Bremer nel giro di sette giorni potrebbe diventare un nuovo giocatore dell'Inter. Nelle ultime ore sono stati fatti importanti passi avanti tra le società. Lo scoglio, d'altronde, era proprio questo, visto che il giocatore e il club milanese hanno da tempo un accordo.

Inter-Bremer la situazione

Le distanze tra le due società rimangono, ma i granata potrebbero abbassare il prezzo dai 40 richiesti ai 35 comprendendo i bonus. La fiducia, lato nerazzurro, per la chiusura dell'affare è aumentata. Le stesse distanze tra le parti si stanno assottigliando.

Ora l'Inter vuole stringere i tempi per provare a regalare il difensore a Simone Inzaghi il prima possibile e per cercare di fissare le visite mediche già per i prossimi giorni. I nerazzurri vorrebbero comunque chiudere l'affare anche prima di cedere Skriniar.

Bremer al momento è in Austria a Bad Leonfelden con il Torino per il ritiro precampionato, ma la sua partenza è avvenuta con la certezza che prima o poi arriveranno i saluti definitivi. Ora potrebbe essere molto vicino il momento dell'addio. L'Inter stringe per Bremer, l'accordo con il Torino è a un passo.