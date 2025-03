Le parole di Marco Baroni nel post partita dopo la qualificazione della Lazio in Europa League contro il Viktoria Plzen.

La Lazio con un po’ di fatica riesce a strappare la qualificazione ai quarti di finale di Europa League dove affronterà il Bodo-Glimt.

Basta l’1-1 in rimonta allo stadio Olimpico grazie al gol rocambolesco di Romagnoli. Tutto merito dell’1-2 dell’andata dove una rete di Isaksen al 98′ regalò una vittoria rivelatasi preziosissima.

Al termine della gara, Marco Baroni ha commentato la prestazione dei suoi ai microfoni di Sky Sport.

“La squadra ha fatto una partita di spessore, è bastata vedere la voglia che aveva di passare il turno anche dopo il loro gol. Complimenti a tutti, è veramente una bella serata nella quale abbiamo recuperato anche Castellanos. In questo finale di stagione siamo un pochino più sereni”, ha esordito l’allenatore dei biancocelesti.

Le parole di Baroni dopo Lazio-Viktoria Plzen

Marco Baroni ha continuato poi: “Quando uno gioca le gare a questo livello la stanchezza è mentale. Io vorrei giocare sempre ogni 2/3 giorni perché vuol dire che stai facendo qualcosa di importante. Non mi piace sentire dire queste cose”.

“Ho lavorato in questi giorni per portare la nostra testa a non pensare il risultato. La gestione non ci riesce bene perché per struttura e per ritmo abbiamo bisogno di questo. Quando dico complimenti ai ragazzi lo dico volentieri perché hanno fatto una gara con spessore”, ha concluso poi Baroni.